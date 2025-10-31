Muere la influencer Kaelin Bradshaw a causa de cáncer

La influencer Kaelin Bradshaw, quien documentó su lucha contra el colangiocarcinoma o cáncer de vías biliares en sus redes sociales, murió a los 29 años.

El esposo de Kaelin, Austin, dio a conocer la noticia y reveló que la enfermedad había avanzado, aunque ella "no sentía dolor" y murió rodeada de su familia mientras sostenía su mano.

Horas antes de su muerte, la creadora de contenido compartió un video en su cuenta de TikTok, donde confesó que no reunía los requisitos para recibir quimioterapia, pero que sus oncólogos estaban evaluando otras posibles opciones.

En la publicación, destacó la ayuda y la compañía de su esposo en su enfermedad.

“Mi esposo ha estado a mi lado desde el primer día; se ha quedado conmigo todas y cada una de las noches que he estado en el hospital y, de alguna manera, además de eso, se las ha arreglado para compaginar dos trabajos”, escribió.