La mansión de los 70 millones de pesos, Luinny Corporán: "El sol sale para todos"

Con el estreno de “La mansión de Luinny”, el público dominicano se encuentra en medio de una guerra de contenido. El reality de Luinny Corporán coincide con las transmisiones de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”, de Santiago Matías, marcando un precedente en la transmisión vía streaming (ambos se ven a través de Youtube) en el mundo del entretenimiento en República Dominicana.

“El sol sale para todos”, expresó Corporán al dejar abierta “La mansión de Luinny”, que está integrada por 18 participantes de diferentes nacionalidades, quienes tendrán que convivir en una misma residencia por un tiempo establecido por un premio de 100 mil dólares (aproximadamente 6 millones de pesos).

Durante una entrevista en el programa de radio “Juego de Damas”, Corporán reveló que su reality tiene una inversión de 70 millones de pesos, señalando que el dinero representa el fruto de años de trabajo duro, sacrificios y fe en sus sueños.

En su estreno, la noche del miércoles 29 de octubre, contó con más de 700 mil dispositivos conectados en YouTube, y tuvo a Caroline Aquino como conductora invitada junto a Luinny Corporán. El programa tendrá un conductor invitado cada día, además de la intervención de un conductor virtual creado con inteligencia artificial.

EL DESPEGUE

A pesar había anunciado su estreno para ayer, jueves 30 de octubre, Corporán decidió iniciar “La mansión de Luinny” un día antes tras “La casa de Alofoke” cumplir sus primeros 9 días de transmisión de su segunda temporada en YouTube, vía por la cual ambos se están transmitiendo en vivo las 24 horas al día.

Aunque los productores optaron por el mismo formato de programa, entre “La mansión de Luinny” y “La casa de Alofoke” existen varias diferencias que generan que cada uno posee su sello propio, que va desde la cantidad de participantes hasta la estructura de las locaciones. La experiencia ya lograda por Alofoke en la primera temporada es una de sus ventajas.

participantes

Las exhabitantes de “La casa de los famosos (Colombia) 2”, Karina García y Yina Calderón, y Brenda Zambrano, de “La casa de los famosos 2” (Telemundo), son parte del reality de Luinny Corporán, “La mansión de Luinny”.

Además de su polémica participación en el programa de la telerrealidad en su país, donde ambas vivieron una intensa rivalidad, García y Calderón también fueron noticia a nivel internacional la semana pasada, tras subirse al ring en el Stream Fighterss 4, organizado por Westcol.

Ahora, las colombianas y la mexicana llegaron a República Dominicana para convivir en aislamiento con un elenco que también incluye a los dominicanos La Bella Chanel, Yerison Jesús (Mampula), Orlando El Moreno, Leandro Sosa (Rubirosa), Cristal Pérez, Uriel José Romero, (El futuro fuera de órbita), Cristian Casablanca, Gailen La Moyeta, Kelvin Tavares (Axel Buenísimo) y Ana Carolina, el puertorriqueño Asaf Torres, la ecuatoriana Andreina Bravo, la venezolana Yurgenis Aular, el español Abraham García y la mexicana Jessica Stonem.

El reality show que se transmite por Youtube reúne a participantes de varias nacionalidades.

REGLAS

La comida ilimitada dependerá del rendimiento de los participantes en las dinámicas, pero se limitará a pan, café, arroz y agua si no logran cumplir con cada reto.

Las agresiones serán castigadas con expulsión definitiva.

El público escogerá a su favorito a través de Super Chats y los participantes menos votados serán nominados y en Batalla de Nominados se elegirá a un salvado 5 horas después.

No hay jurados ni salvados por producción.

Descanso limitado.

Cada grupo tendrá responsabilidades de cocina y limpieza.

Se elegirá cada semana un Rey o una Reina, quien obtendrá inmunidad y beneficios, pero deberá nominar a uno de sus compañeros.

ORIGEN DEL FORMATO

La franquicia “Gran Hermano” proviene del término que menciona el libro publicado en 1949 por el novelista y periodista británico George Orwell, “1984: Big Brother is watching you”, que en 1999 dio paso al programa de televisión homónimo creado por el magnate neerlandés John de Mol en Países Bajos, donde un grupo de personas permanecen aisladas y con cámaras vigilando 24 horas en vivo durante tres meses o más.

Los participantes (al menos 20) deben ir superando una serie de retos para conseguir el presupuesto para sus alimentos y expulsiones para mantenerse en la competencia según el resultado de los votos de la audiencia.

A lo largo del tiempo, el formato de “Gran Hermano” o “Hermano Mayor”, el nombre que recibe el personaje que está oculto en la casa pero que lo ve todo, se ha replicado en otros países como Alemania (2000), Estados Unidos (2000), España (2000) y México (2002), e incluso ha sido adaptado en diferentes versiones, entre ellas “La casa de los famosos”, de Endemol Shine Boomdog, que actualmente se emite en México, Colombia y Estados Unidos.