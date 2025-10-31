La Benítez se convierte en la participante número 18 de “La casa de Alofoke 2”

La tiktoker Polly Benítez, también conocida como La Benítez, se integró la noche de este jueves al elenco del reality “La casa de Alofoke 2”.

Durante su visita al ‘prime time’ (horario central) del programa de la telerrealidad que se transmite en vivo las 24 horas del día, Benítez fue invitada a unirse a la competencia por el vehículo Ferrari y los cinco millones de pesos.

El empresario Santiago Matías, creador y fundador del formato, afirmó que la creadora de contenido había firmado su contrato y se encontraba en espera de tener la oportunidad para entrar como participante.

Benítez llegó a la casa en compañía de la tiktoker coreana Bibi, quien viajó hacia República Dominicana para conocer en persona al influencer puertorriqueño Jlexis, amigo y compañero de TikTok y participante del reality.

En medio de la transmisión, que superó los dos millones de espectadores, el comediante de Instagram Andy de la Cruz (La Fruta) resultó ganador de un vehículo Changan.