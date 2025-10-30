Dianabel Gómez y JD con su Flow son eliminados de “La casa de Alofoke 2”

La presentadora de televisión Dianabel Gómez y el comediante de Instagram Joserny Disla (JD con su Flow) fueron eliminados de “La casa de Alofoke” por decisión del público.

La reciente eliminación corresponde al segundo grupo de participantes que abandonan la competencia tras ser sometidos a votación a través de WhatsAp, YouTube y Telegram, donde Mami Nolas (Cara de Pepita) obtuvo la mayor puntuación para continuar dentro del reality de convivencia.

Luego de la salida de la comunicadora y el creador de contenido, Santiago Matías dio la bienvenida al merenguero de calle Joan Manuel Nova (Sujeto Oro) y al personaje de redes sociales María Esther Rodríguez (Mami Jordan).

El pasado miércoles 22 de octubre, las influencers Melina Rodríguez y Julissa Gutiérrez (Magalys) también se despidieron de la competencia como las primeras eliminadas por votación popular.

Cuatro días después, Luis Santana, el estilista y amigo de Cardi B, fue expulsado tras “enchinchar” en una pelea entre La Perversa y Karola Cendra, quien fue agredida físicamente.