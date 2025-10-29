Muere el tiktoker Ben Bader tras ser encontrado inconsciente en una zona exclusiva de Florida

El tiktoker Ben Bader murió a los 25 años tras ser encontrado inconciente en la zona exclusiva de The Club at Admirals Cove, un lujoso complejo inmobiliario para residentes del vecindario de Jupiter, Florida.

Los vecinos alertaron a las autoridades sobre el estado de Bader, quien fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

Un portavoz del Departamento de Policía de Jupiter, Shawn Reed, afirmó a Daily Mail que la muerte de Bader está siendo siendo objeto de una “investigación activa”.

“Fue encontrado por otros residentes y parecía no respirar”, dijo Reed al medio británico.

Bader nació en Cincinnati y se graduó de la preparatoria Indian Hill. Acumulaba 138 mil seguidores en TikTok, donde compartía contenido sobre estilo de vida y consejos financieros.

Su última publicación superó el millón de vizualicaciones en esa red social.