Muere la popular influencer-camionera Coco Trucker Girl, a los 41 años

Un derrame cerebral sorprendió a la popular influencer-camionera Coco Trucker Girl, quien tenía dos décadas trabajando al volante y desde hace años era popular en Instagram y TikTok, donde acumulaba más de 39,000 seguidores y más de 320,000, respectivamente. Tenía 41 años de edad.

A través de las redes sociales, la influencer española contribuyó a visibilizar trabajos y profesiones que tradicionalmente son adjudicadas a que "son cosas de hombres.

Nacida en Fornelos de Montes (provincia española Pontevedra), en los últimos años Cabadas ejercía un liderazgo natural en el sector.

De hecho, recién participó en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, donde solo dos de las asistentes eran mujeres y una era ella.

“Me di cuenta de que hacía falta difundir que este trabajo lo puede hacer cualquiera... Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”, expresó ella la semana pasada al medio turolense La Comarca.

Durante la jornada de La Quedada, el domingo empezó a sentirse mal de salud, además de un fuerte dolor de cabeza, por lo que solicitó a su pareja que condujera de regreso a casa, informó La Comarca.

Sin embargo, antes de salir se desmayó, por lo que fue trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza (capital de la región de Aragón, en el noreste de España) en helicóptero. Allí murió a causa de un derrame cerebral.

“Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”, expresó Santiago Gracia, organizador de La Quedada, al medio La Comarca.