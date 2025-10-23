Melina Rodríguez y Magaly, primeras eliminadas de “La casa de Alofoke 2”

A solo 48 horas de iniciar la segunda temporada de “La casa de Alofoke”, las influencers Melina Rodríguez y Julissa Gutiérrez (Magalys) se convirtieron en las primeras eliminadas del reality por votación del público.

Ambas mujeres se enfrentaron al humorista Young Swagon, quien obtuvo la mayoría de los votos a través de YouTube, WhatsApp y Telegram para permanecer en la competencia.

Los tres participantes dominicanos tuvieron que atravesar el escrutinio virtual tras ser nominados por su compañero Michael Flores, de Puerto Rico, quien previamente había sido nominado por Andy de la Cruz (La Fruta) y posteriormente salvado con más del 80% de los votos.