Esposa de Liondy Ozoria dice no tiene dinero para costear la maestra acompañante de su hijo

Luego de Liondy Ozoria dar a conocer que decidió no llevar más a su hijo Said al colegio, su esposa explicó que aunque dentro de su condición el menor está bien, no tienen dinero para costear una maestra acompañante.

Andry Medina pidió que si desean ayudarla, le recomienden clientas para su salón o “Habla con Luis Abinader y Raquel Arbaje que me consigan un nombramiento”.

“Said está bien. Dentro de su condición está super bien. Yo decidí retirar a Said del colegio. Yo entiendo que la empatía debe ser recíproca y que su comportamiento podría afectar el desarrollo adecuado de las rutinas escolares. El colegio nos ha apoyado, han sido muy empáticos y aman Said”, explicó la especialista en cabello rizo.

Medina indicó que su hijo, quien está dentro del espectro autista, necesita una maestra acompañante mientras se adapta a esta nueva etapa. “No tengo dinero ahora para costear esa nueva necesidad que él tiene”.

Expresó confiada que esta situación se solucionará.

“¿Quieres ayudar?”, preguntó en sus redes sociales. “Mándame las rizadas para el salón @fiestarizada. Habla con@luisabinadery raquel_arbaje que me consigan un nombramiento”, pidió.

Se recuerda que a través de su cuenta de Instagram, el compartió un video del momento en el que informa sobre su decisión a la maestra del niño. El humorista se mostró llorando y afirmó que iniciará la modalidad de aprendizaje en casa con la mejor actitud a pesar de la situación.

"Es lunes, decidimos no llevar mas al niño al colegio debido a situaciones que no podemos controlar en relación a su comportamiento y hoy es el primer día que solo llevo la mochila para que le dejen tareas y nosotros ayudarlo en casa… es raro, es difícil, es frustrante, pero es lo que toca cuando no hay de otra… pero sostengo que Dios cambia mi lamento en Baile… así que fui a abrir mi negocio y continuar con el nuevo día que recibimos como regalo divino… buen día", escribió en el post.

El autismo no es una enfermedad. Según Mayo Clinic, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan con ellos.

Esto causa problemas en la comunicación y en llevarse bien con los demás. La afección también incluye patrones de comportamiento limitados y repetidos.

El término "espectro" en el trastorno del espectro autista se refiere a la amplia gama de síntomas y la gravedad de estos síntomas.