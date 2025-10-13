Angelo Frilop, del grupo Barak, denuncia alguien se está haciendo pasar por él para pedir dinero

Angelo Frilop, líder de la agrupación Barak, denunció que alguien se está usurpando su identidad para pedir dinero, agendar conciertos y contratar cantantes a cambio de dinero.

“Tengo acá montones de conversaciones que me han enviado, depósitos a bancos de diferentes personas que han sido estafadas por esa persona que se hace pasar por mí y está contratando cantantes, dice que le va a hacer grabación…”, inició diciendo el artista luego de pedir disculpas a las personas que fueron afectadas.

Frilop explicó que el estafador tiene a otra persona con él que se hace pasar por su asistente al que la gente le ha depositado dinero.

“Han creado un evento supuestamente en diciembre donde va a estar el grupo Barak, que también es mentira y personas que supuestamente van a estar en ese evento, que supuestamente yo le voy a hacer visa para llevarlos de gira a otros países. Todo eso es mentira”, aclaró en un video colgado en su cuenta de Instagram.

El cantante reiteró que nada de eso tiene que ver con él ni con el grupo al que pertenece.

Angelo se une a la lista de famosos dominicanos que han pasado por situación similar, como Pamela Sued, Violeta Ramírez, Gabriela Melo, Laura Pérez Rojas, entre otros.