Pina le dice a La Materialista que un hijo hace ver el mundo con "menos ganas de juzgar o criticar"

La Materialista mostró el rostro de su bebé por primera vez en People en Español, una publicación que ha recibido cientos de comentarios entre ellos el de Raphy Pina elogiando a la bebé y la reciente etapa de la artista.

“Cómo cambia la vida con el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Uno empieza a ver el mundo de otra manera, o con más sensibilidad y menos ganas de juzgar o criticar lo ajeno, porque sabe lo mucho que dolería”, comentó la pareja de Natti Natasha.

Agregó: “Felicidades a ambos por ese nuevo fruto, que btw está hermosa que siempre sea mirada con buenos ojos y rodeada de amor”.

Ante esto, Ana Josefina Honoret, madre de La Materialista, salió en defensa de su hija y respondió lo siguiente: "Raphy Pina las disculpas no fueron aceptadas. Dios la perdonó porque él sí sabe que no lo hizo con la maldad que la gente quiso poner, nadie escuchó que dijo que serpia tan linda como su madre, pero hacer una polémica de eso sí es lo que le gusta a la genete. Bendiciones".

Este comentario ha llamado la atención de los usuarios por la situación que pasó en 2023, cuando La Materialista participó en “La casa de los famosos” y criticó a Vida Isabelle, la hija de Natti Natasha y Raphy Pina, llamándola “cacona”.

Durante una conversación con Aylin Mujica, Samira Jalil y Osmel Sousa, La Material dijo que no le gustaba el nombre de la primogénita de “La Dura de las duras” y que cuando crezca será “linda” porque ahora “es muy cacona, tiene la cabeza muy grande”, dijo en ese entonces La Materialista.

Poco después, en el programa “El gordo y la flaca, la artista urbana aprovechó la visita para disculparse con Natti Natasha.

“A ti Natti Natasha, de todo corazón y con toda la humildad posible pedirte disculpas”, dijo.

Admitió que su comentario sobre el físico de la primogénita de su compatriota no fue apropiado, aseguró que no lo hizo con mala intención y que nació de la vulnerabilidad que vivía en ese momento al estar encerrada y aislada como parte de un reality.

La cantante de “Las chapas que vibran” se convirtió en madre de Emery, junto a Eury Matos, el pasado 19 de julio a las 12:25 del mediodía en un parto por cesárea,

El embarazo fue logrado por fertilización in vitro, tras dos años de tratamiento lleno de inyecciones, pastillas y hormonas.

En la reciente portada en la revista, Yameiry Ynfante, nombre de pila de la artista, no descartó ampliar la familia incluso compartió que decidió no someterse a una cirugía plástica después de su cesárea precisamente para poder, en un futuro cercano, darle un hermanito a Emery. “Estoy ya preparando mi cuerpo”, dijo.