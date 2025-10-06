Viral: Influencer Sabrina Rojas recibe críticas por las secuelas físicas de una cirugía de hernia

Una publicidad de un restaurante de comida rápida se volvió en una vía de ataques para la influencer venezolana Sabrina Rojas, quien por primera vez mostró las secuelas físicas que le dejó una cirugía de hernia.

En una publicación en Instagram, Rojas se convirtió en blanco de críticas por el aspecto de su ombligo, que para sus seguidores fue motivo de distracción.

A raíz de los más de 500 comentarios, la expanelista del programa de radio "Fogaraté" respondió que hace un mes se sometió a un procedimiento estético para tratar de mejorar la apariencia de su ombligo y sugirió a los usuarios no verlo.

"Respuesta colectiva: hace un mes me hice una umbilicoplastia para empezar a 'mejorar' su apariencia luego de que me opere de la hernia. Además es mío, si no les gusta no lo vean", escribió.

La influencer Sabrina Rojas mostró el aspecto de su ombligo en una publicidad.Foto: Instagram

Varias cuentas de memes han replicado el video de la creadora de contenido digital, quien ha alcanzado la viralidad en redes sociales.

"El ombligo no me deja concentrar", "¿Y ese ombligo?", "Ya se me antojó un ombligo, digo… una hamburguesa", "Fuiste con mucha hambre, te comiste hasta el ombligo", "Tu ombligo parece que está cogiendo fuego", se lee.