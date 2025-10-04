Jacinda Jenkins, tiktoker de moda y maternidad, murió a los 28 años

Murió la tiktoker y propietaria de la tienda Harper's Haven Boutique en Kentucky, Jacinda Jenkins, quien acumulaba más de 200 mil seguidores en esa red social. Tenía 28 años.

A través de un emotivo video publicado en TikTok, su madre Emily Kocik confirmó la noticia al borde del llanto.

"Esto es absolutamente lo peor que he tenido que hacer", dijo Kocik, quien pidió a los seguidores de su hija recordarla "por la persona que era: su gran corazón, su bondad, su disposición a ayudar a cualquiera, incluso cuando tenía dificultades".

Nacida en Lewistown, Pensilvania, Jenkins compartía contenido sobre estilo de vida, maternidad y moda.

Según un obituario compartido por Cooper Funeral Home, la muerte de Jenkins fue "repentina".

A Jacinda le sobreviven sus dos queridos hijos, Harper y Dax House; su madre, Emily Kocik, y su padre, Christopher Jenkins; y su medio hermano, Cullen Jenkins.

Las honras fúnebres se realizarán en privado para la familia en Lewistown, en el condado de Mifflin.