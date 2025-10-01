La bloguera Luana Araújo Melo murió en un accidente automovilístico el día de su cumpleaños

La bloguera brasileña Luana Raquel de Araújo Melo murió junto a su novio y un amigo en un accidente automovilístico cuando se desplazaban por el municipio Feira de Santana, en el estado de Bahía, y el vehículo Corolla en el que viajaban fue impactado por un camión cargado de tomates.

De acuerdo con el portal PS Notícias, Korbinian Andreas Dengler, el prometido de Luana, vivía en Recife. Era un emprendedor del mundo del fitness y también trabajaba en la construcción. El amigo de la pareja, Herbson Nunes Negrão, trabajaba en el sector inmobiliario.

Luana, originaria del estado de Pernambuco., trabajaba como directora de marketing de los gimnasios de su novio y era influencer de estilo de vida y compartía contenido fitness.

El accidente ocurrió el pasado 26 de septiembre, el mismo día del cumpleaños número 29 de la creadora de contenido, quien fue declarada muerta en el lugar de los hechos junto a sus acompañantes. Mientras que el conductor del camión sufrió heridas leves.

El camión había perdido el control, cruzó la carretera y colisionó con una grúa y el Corolla. El conductor de la grúa resultó gravemente herido.

Los restos de Luana fueron sepultados el 29 de septiembre en el Cementerio San Miguel en Garanhuns, Pernambuco, Brasil. Este jueves se celebrarán dos misas con motivo a los siete días de su fallecimiento, en el Colegio Santa Sofía y en la Parroquia de la Natividad del Señor.