Muere la influencer, comunicadora dominicana y hermana de Agapito Pascual, Kathy Pascual

Kathy Pascual, una influencer y comunicadora dominicana, hermana del músico típico Agapito Pascual, murió el martes en Miami, informaron sus familiares.

La figura de la comunicación y las redes sociales no pudo superar un cáncer de pulmón, según informes preliminares.

La presentadora de televisión y creadora de contenido digital de belleza, era nativa de Santiago de los Caballeros.

La hermana de Agapito Pascual, así como de los músicos típicos Fidelina y Wilson Pascual y del veterano locutor El Negro Peter, fue conocida en la región del Cibao por su rol como conductora de los programas "Super mañana" y “Hogar y vida”, en el canal Súper TV 55, en Santiago de los Caballeros.

"Su profesionalidad, elegancia y simpatía la convirtieron en una de las comunicadoras más apreciadas de su generación", resaltó el martes el comunicador santiaguero Claudio Concepción.

En 2014, fue reconocida entre los rostros más bellos de la televisión de Santiago.

En las redes sociales creó una gran comunidad de seguidores, sobre todo por sus consejos de maquillaje y belleza, ya que se desempeñó como estilista.

Tras su deceso deja tres niñas en la orfandad y el lamento de muchos seguidores, colegas y artistas.

"Me uno al dolor de mis hermanos la familia Pascual por la pérdida de nuestra hermana y amiga Kathy Pascual Dios la lleve a su morada", posteó el merenguero Krisspy en su Instagram.

Nahiony Reyes, que fue su compañera en proyectos también lamentó el adiós de su compañera: "Asimilando tu partida... Me quedo con las memorias que construimos juntas en Hogar y Vida, donde compartimos trabajo, sueños y momentos que hoy cobran aún más".

Luego agregó: "Tu paso por la televisión de Santiago dejó huellas imborrables y en mi corazón pemanece la gratitud de haberte tenido cerca. Que tu alma descanse en paz y la fortaleza y la esperanza acompañen a tu familia en este momento de dolor".