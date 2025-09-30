Influencer Tang Feiji muere a los 55 años tras sufrir accidente aéreo durante una transmisión en vivo

El influencer Tang Feiji murió a los 55 años durante el desplome del helicóptero ultraligero que él mismo construyó, mientras transmitía en vivo a través de su cuenta de Douyin.

Tang, quien contaba con más de 100 mil seguidores en la red social china, fue declarado muerto en el lugar de los hechos tras la aeronave estallar en llamas poco después de despegar.

De acuerdo con New York Post, el creador de contenido estaba filmando un video para subirlo a sus plataformas de redes sociales el sábado cuando perdió el control de su aeronave de dos rotores y se estrelló en el condado de Jiange, en el centro de China.

El accidente está siendo investigado por las autoridades.