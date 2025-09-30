La influencer Paola Caldera fallece a causa de leucemia

La influencer venezolana radicada en Estados Unidos Paola Caldera falleció a los 30 años a causa de leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024 tras visitar un centro médico por un dolor de cabeza que presentó durante varios días.

A través de su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de 104 mil seguidores, la familia de Caldera confirmó la noticia: “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles”.

“La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su infinita bondad y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, como una caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros”, continúa la publicación.

El funeral será transmitido en vivo para los usuarios de esa red sociales los próximos días 2 y 3 de octubre.

La creadora de contenido se volvió famosa por compartir su rutina diaria como limpiadora de habitaciones en un hotel en California. La historia se volvió conocida dado que, como ella mismo le dijo a una fuente de El Tiempo, ganaba mucho más dinero en esa ocupación que siendo odontóloga en su país.