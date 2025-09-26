Hony Estrella aclara comentario sobre Abinader y Natti Natasha: "Nadie me robó la cuenta"

“Cuando Luis Abinader pueda hacer lo que hace una cantante urbana, que hable, solo le tocó ser un cualquiera”, fue el comentario que dejó (y luego eliminó) Hony Estrella en un video de Natti Natasha recibiendo el Premio Juventud por su álbum 'Natti Natasha en Amargue'.

Las palabras de Hony causaron confusión entre los usuarios y ella misma salió a aclarar que nadie le “robó” su cuenta de Instagram, sino que fue una manera sarcástica de decir que una artista urbana hace más por su país, que el presidente.

“Nadie me robó la cuenta es una forma sarcástica de decir que una cantante urbana hace mas por su pais que las autoridades dominicanas. Se seguiran derrumbando los puentes, los techos y seguira muriendo gente y seguiremos sin seguridad ciudadana”, explicó Estrella en sus redes sociales.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron a la publicación, algunos apoyándola y otros en desacuerdo con su opinión.

Natti Natasha se llevó la categoría Mejor Álbum Tropical por el disco 'Natti Natasha en Amargue', y otro en la categoría Mejor 'Dance Track' con el tema 'Como la flor'. En el ínterin, la cantante reveló que espera una niña.

“República Dominicana, la bachata… gracias por existir. Una tierra que me vio nacer, me vio crecer…”, fueron algunas de las palabras de agradecimiento de la artista al recibir el galardón.