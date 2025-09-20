La tiktoker Patricia Keller muere a los 27 años tras luchar contra el cáncer

Murió la tiktoker médica Patricia Keller tras luchar durante 19 meses contra el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer de tejidos blandos poco común y agresivo que se origina en las células del músculo esquelético. Tenía 27 años.

Según sus publicaciones en Instagram, la creadora de contenido había anunciado su compromiso hace dos meses.

La madre de Patricia dijo que la salud de su hija empeoró el 14 de septiembre, dos días antes de su muerte: "Probaron la mascarilla CPAP, que es el último paso antes de la intubación; fue triste verla así", dijo a Need To Know.

En enero, la joven compartió en TikTok el momento en el que decidió rasparse la cabeza.