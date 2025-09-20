Muere Adna, la influencer que cayó en coma la noche de su boda

La influencer y enfermera Adna Rovčanin-Omerbegović murió a los 26 años dos días después de su boda.

Según sus familiares, Adna se empezó a enfermarse repentinamente poco después de la celebración de su matrimonio con su esposo Faris el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood de Ilidža, Bosnia y Herzegovina.

Adna fue trasladada de urgencia al hospital de Sarajevo, donde cayó en coma mientras recibía tratamiento y fue declarada muerta el 15 de septiembre, informó Need To Know.

Además de crear contenido para las redes sociales, la joven trabajaba, la joven se dedicaba a la cosmiatría y tenía su propio un salón en la capital de Bosnia.

Sus seguidores y amigos recuerdan a Adna como una persona alegre y trabajadora.

"Ayer estuviste entre nosotros, hoy te despedimos. Descansa en paz, querida Adna", "No es justo que la vida de los jóvenes termine prematuramente de esta manera, "Permanecerás por siempre en nuestros corazones", se leían los comentarios en su cuenta antes de desaparecer de Instagram

El funeral se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2025, a las 2:30 p.m. en el Cementerio de la ciudad de Bara.