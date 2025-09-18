Dalisa Alegria rechaza invitación para participar en "La casa de Alofoke 2"

Dalisa Alegria rechazó este miércoles la invitación que le hiciera Santiago Matías para participar en "La casa de Alofoke 2".

Alegria explicó que tiene compromisos que coinciden con la fecha en que será transmitido el show de YouTube, que iniciará su nueva versión el próximo 20 de octubre bajo la producción de Alofoke Media Group.

Sin embargo, la actriz afirmó que acepta integrarse a la tercera temporada del reality.

"Es un honor haber sido considerada para un proyecto de tanto impacto", dijo Alegria después de agradecer a Santiago Matías y a su equipo de producción por la invitación.

"En esta ocasión, por compromisos previos que coinciden con la fecha del reality, no me será posible integrarme como participante", informó.

"Pero en la tercera temporada cuentan conmigo", añadió.

"Con cariño y gratitud, sé que esta será una temporada llena de éxitos", concluyó.