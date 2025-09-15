Vaca Loca y Chris Videos: "8 años después y por fin ¡nos casamos!"

Los influencers Sermarie Moya (Vaca Loca) y Christian Rizek (Chris Videos) confirmaron este domingo que se casaron tras ocho años juntos.

"8 años después y por fin ¡nos casamos! Dos almas que encontraron su camino juntos y su amor fue sellado por el matrimonio. La vida se encargó de que encontráramos el amor verdadero", escribió Moya junto a las fotografías de su boda en la playa.

"En estos meses nos hemos ausentado porque estábamos planeando nuestro gran día y una sorpresita. Siempre queremos brindarles lo mejor de nosotros, así como ustedes siempre nos lo brindan. Se acabo la espera, volvieron sus locos favoritos", añadió.

La pareja llevaba seis años de noviazgo y dos de compromiso antes de casarse en junio.

Los ahora esposos también compartieron un resumen de su ceremonia nupcial y de la celebración a través de su canal de YouTube, donde revelaron sus votos.