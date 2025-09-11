"Se están malnutriendo... alguien podría salir con hígado graso", Dr. Acosta Then sobre 'La casa de Alofoke'

“La casa de Alofoke” se ha convertido en una fuente de titulares gracias a las polémicas que diariamente generan sus participantes e invitados desde su estreno hace justamente 30 días a través de YouTube.

A nivel médico también ha despertado el interés de profesionales, analizando las consecuencias que puede generar el encierro, la falta de exposición al sol y estar rodeado de desconocidos por un periodo prolongado, así como la alimentación en el ámbito de la salud física.

Durante una entrevista con LISTÍN DIARIO, Dra. Amny Acosta Then, nutrióloga, endoscopista bariátrica, creadora del método “Peso Feliz” y directora de Salutte Clinic en República Dominicana, alertó sobre los riesgos que podrían correr los participantes del reality de convivencia por su "malnutrición", al punto de que alguno sea diagnosticado con hígado graso, o esteatosis hepática, la acumulación excesiva de grasa en el hígado.

"Estoy viendo que se están malnutriendo, aunque veo que hacen sus cocinaditos y su cosa, pero por ejemplo, el tema del alcohol en exceso, aparte que ellos están aislados de la sociedad, del estímulo", explicó.

"Sabemos que el alcohol ocupa calorías huecas, que lo que va hacer es aumentarlos de peso, aparte del deterioro cognitivo, veo que no se nutren, están comiendo constantemente carbohidratos, pero que locrio, pero que si hacen un sandwichito y eso, y sí, entiendo que va a tener un impacto, no solo en la salud, a nivel metabólico, observo que es muy probable que alguno salga de ahí con hígado graso", afirmó.

​PACIENTE BARIÁTRICA EN EL REALITY



En mayo, la influencer colombiana Karola Cendra, una de las participantes de "La casa de Alofoke", reveló que se sometió a una cirugía bariátrica.

Para la doctora Acosta Then, el tiempo de recuperación, tanto psicología como física, para este tipo de intervención es de un año mínimo.

Cendra alertó a otros pacientes bariátricos al ver su constante consumo de alcohol a menos de cinco meses de su operación.