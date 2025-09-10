Muere Natalia Rae, actriz de cine para adultos, mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica

La actriz y modelo de cine para adultos Natalia Rae murió mientras se encontraba de vacaciones junto a sus amigos y su familia en Costa Rica.

De acuerdo al medio La Nación Costa Rica, la modelo estadounidense perdió la vida el pasado 2 de septiembre y su muerte está bajo investigación por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se informó que el 2 de setiembre agentes realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de apellido Kowalchuk (apellido real de Natalia Rae), de nacionalidad estadounidense, en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José. Ese día, después de las 2:00 de la tarde una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una posible persona fallecida.

“La compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades. Personal de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y declararon sin signos vitales a la femenina, por lo que se procedió a coordinar con la policía judicial”, explicó el OIJ, publicó La Nación.

Natalia Rae, conocida en redes sociales como ‘NatPack’, murió a los 33 años.

Rae es conocida en el cine para adultos y también por crear contenido en la plataforma OnlyFans.