Fallece la socialité Baddie Winkle, un mes después de cumplir sus 97 años

La socialité Helen Van Winkle, mejor conocida Baddie Winkle, falleció a los 97 años, informó su familia este fin de semana.

"Baddie", considerada "la abuela favorita de Internet", quien acumulaba más de tres millones de seguidores en Instagram, ganó popularidad en Internet por su espontánea y extrovertida personalidad y sus atuendos brillantes y a menudo escandalosos y por sus lemas, entre ellos: 'Robándote a tu hombre desde 1928'.

Su bisnieto compartió la noticia con todos los seguidores de "Baddie": "Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle trazó su camino al cielo", escribió.

El texto también incluye, en negrita, las fechas: 18 de julio de 1928 - 4 de septiembre de 2025.

De acuerdo con El Universal, en abril de 2014, Helen comenzó a compartir en redes sociales su estilo único y llamativo, como una forma de procesar su dolor tras la muerte de su esposo y único hijo.