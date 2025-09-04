Policía de México analiza hipótesis del asesinato de la tiktoker Esmeralda Ferrer junto a su familia

Los cuerpos sin vida de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo y sus dos pequeños hijos fueron encontrados envueltos en bolsas y con impactos de bala en una camioneta abandonada, en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, México.

El múltiple crimen está siendo investigado por las autoridades mexicanas que analizan varias hipótesis, aunque los investigadores apuntan hacia la violencia relacionada con grupos del crimen organizado como una de las causas más probables, según señaló El Tiempo.

El brutal asesinato de Ferrer, de 32 años; su marido, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; y sus dos hijos, Gael Santiago de 13 y Regina de siete años, podría estar vinculada a la actividad empresarial de Gil Licea, quien aparentemente se dedicaba a la compra y venta de vehículos en Michoacán.

La última publicación de Esmeralda Ferrer fue el 7 de agosto, 15 días después del hallazgo de los restos de la familia el pasado 22 de agosto.

La creadora de contenido acumulaba casi 50 mil seguidores en TikTok, donde mostraba su rancho, sus mascotas, marcas de lujo como Dior, Gucci y Louis Vuitton, autos deportivos, procedimientos estéticos y viajes.

Inicialmente la Policía arrestó a los trabajadores de un taller cercano al lugar donde se encontró el vehículo con los cuerpos, además de casquillos percutidos, manchas de sangre y otros indicios balísticos, pero fueron liberados 48 horas después.