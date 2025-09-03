Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Pablo Garna, el modelo e influencer que deja las redes sociales para convertirse en sacerdote

El creador de contenido entrará en unas semanas al seminario 

Pablo Garna

Pablo GarnaInstagram

Listín Diario

Pablo Garna es un modelo e influencer español con más de 600 mil seguidores solo en Instagram que ha anunciado que se retira de crear contenido para entrar al seminario y prepararse para ser sacerdote.

El creador de contenido, de 35 años, sorprendió a sus seguidores con un video en sus redes sociales, donde comunica su decisión y se despide de lo que ha sido su actividad profesional por cuatro años.

“En unas semanas voy a entrar al seminario”, aseguró.

“Hazle caso a lo que te diga el corazón”, inició el mensaje de Garna. “Han sido casi cuatro años maravillosos en los que desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla. He tenido momentos buenos y momentos de bajona. He podido viajar y conocer mundo; vivir cosas que en mi vida me habría imaginado, teniendo la oportunidad de compartirlas con mi familia y amigos. He sido (y sigo siendo) muy feliz”.

El influencer aseguró que el mayor regalo que se lleva de las redes sociales son “los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón”.

“Qué pena que no haya podido atender como me habría gustado, cada mensaje y a cada persona”, lamentó.

Continuó: “Soy consciente de que es una decisión que seguramente ‘el mundo’ no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y ‘pocas preocupaciones’, pero repito: ¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme.

Garna pidió a sus seguidores que recen por él “para que su entrega sea “entera”.

Por otro lado, explicó que durante este mes estará publicando contenido debido a que tiene compromisos con algunas marcas. 

