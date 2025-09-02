Entre el morbo y la reflexión: Nathalie Hazim estrena "Cinco palabras podcast"

El arte y el entretenimiento viven tiempos de cambio acelerado en la República Dominicana. En apenas unos días, fenómenos como "La casa de Alofoke" han roto todos los esquemas digitales, superando incluso búsquedas históricas como la lotería nacional y plataformas de entretenimiento adulto. Este hito marca un antes y un después en el consumo cultural del país.

En paralelo, otra tendencia global sigue ganando terreno: los podcasts. Este formato se ha convertido en una alternativa íntima y profunda frente al ruido digital, permitiendo a artistas y comunicadores contar historias, compartir experiencias y visibilizar lo humano desde otro ángulo.

Es en este contexto que surge Cinco Palabras Podcast, la nueva propuesta de la cantautora dominicana Nathalie Hazim. Reconocida por una trayectoria musical de más de una década, Hazim busca ahora ir más allá de la melodía para volver al origen: la palabra.

Cada episodio parte de cinco palabras clave que marcan la vida de los invitados —artistas, creativos y profesionales de distintos ámbitos— para descubrir en ellas emociones, memorias y aprendizajes. “Detrás de cada canción hay palabras que nos rompieron y nos reconstruyeron”, explica Hazim sobre el concepto del programa.

La novedad de este formato es que, sin que los invitados lo sepan, cada episodio conecta con una canción del próximo disco de la artista. De esta manera, el podcast se convierte en un puente secreto entre la conversación y la música, combinando vulnerabilidad, emoción y arte en un mismo espacio.

“Cinco Palabras nace de una necesidad muy personal: detenernos a escuchar. Vivimos en medio del ruido y de la inmediatez, y yo sentía que hacía falta un espacio íntimo donde las historias pudieran contarse sin prisa, con la profundidad que solo las palabras nos regalan”, comenta la cantautora.

Los episodios estarán disponibles a partir del 1ro de septiembre de 2025, con estrenos semanales todos los lunes en YouTube, Spotify Podcast y Apple Podcast, además de retransmitirse en la parrilla de VOZZ Media Network.