Las familias artísticas que se abren a compartir seres queridos en redes sociales

Los artistas cuentan historias familiares que desbordan de amor los corazones de sus seguidores, y que en su mundo lleno de luces, reflectores, escenarios, cámaras y redes sociales, al final de cuentas, su prole es lo que le da sentido a sus vidas. Sin embargo también están los que no han tenido la suerte de extrapolar su éxito artístico con una vida familiar.

En los últimos años las redes sociales y entrevistas en podcast se han convertido en el escape para ventilar la maravillosa familia, que además de su triunfos artísticos han conseguido, y estos medios también para dar a conocer sin tapujos lo difícil que ha sido la convivencia con sus hijos como lo han expresado los actores mexicanos Alfedo Adames y Eduardo Yáñez, quienes han expuestos en televisión la difícil relación que tiene con sus vástagos.

Pero las lindas relaciones con sus hijos y muestras de amor abundan en las redes de muchos artistas, el pasado mes de agosto Arcángel “La Maravilla” se tatuó en una de sus piernas el rostro de su hijo adoptivo Joe Martin, a quien crió desde que tenía diez meses de edad.

Joe Martin es fruto de la pasada relación amorosa de Nicky Jam con Jenexsy Figueroa, quien se separó de Nicky Jam y terminó convirtiéndose en la esposa de Arcángel y con quien procreó dos hijos más.

“Nicky Jam y yo tenemos una relación bastante bonita, ya que aparte de colegas, tenemos algo que es un hijo en común. El hijo de él (Nicky Jam) es otro hijo en mi casa, se criaron los tres por igual, no había diferencia”, dijo en 2023 a la revista People en Español.

Natti Natasha

Una familia que ha dejado saber “las duras y las maduras” es la que componen la cantante Natti Natasha y el empresario artístico Raphy Pina.

Desde el 2020 cuando iniciaron su romance compartieron, con lujo de detalles, todo lo acontecido a su alrededor. Tampoco dejaron a la especulación como era la convivencia con los tres hijos del empresario, el público conoció del nacimiento de su hija Vida Isabelle, en 2021 y la difícil situación que un año después, atravesaron como familia, cuando Pina fue a prisión.

Hace unos días compartieron la noticia de la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia.

Henry Santos

Ayer, el bachatero Henry Santos compartió una foto junto a su esposa Giselle Madera, para recordar su octavo aniversario y con quien ha procreado dos hijos Gian Henry y Kendrick Santos.

“Hoy celebramos 8 años de matrimonio, 8 años de amor, paciencia, aventuras y complicidad. Gracias por caminar conmigo, por reír, por soñar y por construir cada día un hogar lleno de cariño. ¡Feliz aniversario, mi vida! Por muchos años más juntos. (Esta foto es del día que nos casamos, hace 8 años,… no estamos embarazados)”, escribió el artista.

Manny Cruz

Si hay un artista dominicano que ha sabido lucirse y enorgullecerse de la familia que ha procreado lo es el dominicano Manny Cruz.

El artista no deja pasar una sola ocasión para compartir en las redes momentos inolvidables, en donde se le ve en plena felicidad junto a su esposa la bailarina Yari Peguero y sus hijos Mateo y Montserrat.

El mes pasado estuvo celebrando su décimo aniversario de casado con todo su clan en una playa.

Javier Grullón

Siguiendo estos pasos la actriz Karla Fatule también siempre ha compartido célebres instantes junto a su esposo, el actor y productor de teatro Javier Grullón y sus hijos Noah y Teo. La familia se ha convertido en una de las más seguidas y queridas de las redes sociales.

Frank Reyes

En días pasados llamó la atención la serie de fotografías publicas por el bachatero Frank Reyes en la que se muestra con su esposa y sus siete hijos, lo que no es común en él.

El llamado “Príncipe de la Bachata” mostró a sus seres más queridos como nunca antes lo había hecho. También hay parejas en el mundo del entretenimiento dominicano que suelen exhibirse juntos, como es el caso de Eddy Herrera y su esposa Marta, así como Fernando Villalona y Fátima Vicioso, además de Vakeró y la bailarina Yannely Medina.

La pareja que compone Eddy Herrera y su esposa Martha es una de las más estable del entretenimiento dominicano. El pasado 20 de julio celebraron 38 años de casados y el merenguero lo recordó con un romántico mensaje.

“Hoy 20 de julio, esta grandiosa mujer que está a mi lado y yo estamos de aniversario, sí, hemos arribado a 38 años de unión matrimonial y estoy muy feliz de tenerte todos estos años tan cerca de mi”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía.

Los deseos del “Galán del merengue”: “Corazón de mi vida. Sigamos juntos y le pido a Dios que nos permita seguir abrazados para siempre. Te amo demasiado @herrera_martha feliz aniversario mi amor”.

Mexicanos

En cuestión de mostrar momentos inolvidables con su familia, el mexicano Alejandro Fernández también lleva la delantera. Nunca faltaron las fotos con su padre, el extinto cantante Vicente Fernández, sus hijos, nietos y su madre Cuquita. El Potrillo ha dejado muy claro que ama a sus seres queridos más que a nadie.

Otro artista mexicano muy apegado a los suyos lo es el actor Eugenio Derbez y con quienes ha filmado programas televisivos.

En 2019 se estrenó en Amazon Prime Video la serie “De viaje con los Derbez”, la cual presentó la dinámica familiar del comediante mexicano Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana; junto con Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

Este documental de comedia muestra en la primera temporada su viaje a Marruecos, y por su gran éxito en 2021 se estrenó la segunda parte, donde la familia se fue de campamento a los parques nacionales más importantes de Estados Unidos.