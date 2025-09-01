Shakira canta "Día de enero" frente a Antonio de la Rúa y desatan rumores de reconciliación

Los rumores de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa están tomando fuerza.

El hijo del expresidente de Argentina apareció en el concierto de su expareja en Ciudad de México, donde la artista interpretó "Día de enero", que compuso para su entonces novio como una carta de amor y el relato de cómo se conocieron.

Según reportes, la cantante colombiana incluyó el tema a su gira "Las mujeres ya no lloran world tour" después de 18 años fuera de su repertorio y lo cantó este fin de semana mientras el abogado y empresario disfrutaba del recital junto a su hija Zulu.

"Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa que pase están ahí, gracias", dijo Shakira, a mediados de agosto en Tijuana, antes de interpretar el éxito por primera vez en casi dos décadas.

En agosto, también fueron captados cenando en Miami junto a sus respectivos hijos.

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación durante 11 años tras ser presentados en una cena por amigos en común.