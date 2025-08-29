Muere la madre de Haidy Cruz, segunda finalista de Miss RD 2024

Falleció la madre de la coach fitness y segunda finalista de Miss República Dominicana 2024, Haidy Cruz.

Cruz compartió un mensaje en sus redes sociales confirmando la muerte de su progenitora y lamento no haber podido estar presente en su último cumpleños.

“Hasta luego madre. Dios te ha llamado a un lugar donde ya no hay dolor. Nunca me perdonaré no estar presente en tu último cumpleaños #85 ojalá hubiese imaginado que ya no celebraríamos otro año más, y aún así, me diste el privilegio de partir a la luz, agarrada de mi mano”, escribió Haidy junto a una foto donde aparece con su madre.

Agregó: “Ayúdame desde el cielo a seguir caminando sin ti, porque tú partida me dejó el alma rota. Te extrañaré reina de mi existir”.

Un día antes Haidy pidió que oren por la salud de su madre.

“Madre, tú puedes salir de esta, yo tengo fe en Dios y creo en los milagros, contra todo pronóstico de los doctores, Dios tiene la última palabra. A ustedes, mis seguidores por favor oren por mi reina. Por favor por favor. Por favor Diosito, no te me la lleves porque yo no podré saber vivir sin ella”, escribió el jueves la entrenadora.