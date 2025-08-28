Vlady Gómez está "fuera de peligro, estabilizado y bajo constante observación médica"

La mánager del publicista cubano Vladimir Gómez, Lorena Torres, informó que el participante de "La casa de Alofoke" está "fuera de peligro, estabilizado y bajo constante observación médica" tras ser hospitalizado por hipertensión arterial.

A través de un comunicado su oficina, VG Media Publicity Agency, reiteró su agradecimiento hacia al empresario y productor Santiago Matías, al equipo de producción del reality de convivencia, a los médicos y al público en general.

Por su lado, Matías afirmó la noche de este miércoles durante el horario central (prime time) de la transmisión en vivo 24 horas en YouTube que Gómez podría reintegrarse próximamente a la competencia.

El martes, Gómez tuvo que ser ingresado nuevamente a la Clínica Abreu por presión alta después de su primera hospitalización el fin de semana por la misma complicación de salud.