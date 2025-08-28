Tokischa visita "La casa de Alofoke" y participa en dinámica con los habitantes

La controversial artista urbana Tokischa llegó la noche de este miércoles al reality "La casa de Alofoke" en respuesta a la invitación que le hiciera Santiago Matias.

Tokischa, conocida por su espíritu libre y atrevido, se adentró también en la experiencia que se ha convertido en el boca en boca de los últimos 16 días.

Durante el prime time más 1.4 millones de dispositivos conectados fueron testigos de su llegada, Tokischa además llegó con un look moderno y atrevido en continuidad a su transformación que adelantaría a su próximo disco.

Tras su llegada aprovechó para extender públicamente su apoyo a su amiga Gigi y participar en una clase de yoga junto a los habitantes.