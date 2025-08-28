Policía dice que muerte de Ariela "La Langosta" no fue accidental

La muerte de la influencer y modelo de origen dominicano Ariela Mejía-Polanco, mejor conocida en el ambiente nocturno como Ariela "La Langosta", está siendo investigada por el Departamento de Policía del Condado de Westchester como un asesinato selectivo o dirigido.

"Hasta la fecha, según la investigación, creemos que ella era el objetivo en ese momento", dijo el jefe de policía del condado de Westchester, James Luciano, a CBS News.

Mejía fue acribillada el pasado 17 de agosto mientras conducía su vehículo Mercedes-Benz Clase G negro por la carretera Cross County Parkway en Mount Vernon.

Los investigadores dijeron que Mejía se encontraba sola cuando ocurrió el tiroteo.

"Eso es lo que suponemos en este momento. Todavía estamos intentando confirmarlo, simplemente juntando información para consolidarlo", dijo Luciano.

La bailarina, considerada un ícono de los clubes en Nueva York, exhibía sus lujos en redes sociales y su relación de amistad con el rapero y expandillero Tekashi 69.

A Mejía le sobreviven dos hijas pequeñas.