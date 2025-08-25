Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal el día de su cumpleaños

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó su relación con el futbolista español Lamine Yamal.

Durante la celebración de sus 25 años, la intérprete de "Wapo Traketero" compartió una fotografía junto al jugador del equipo F.C. Barcelona.

La pareja apareció rodeada de rosas y globos de corazón en la imagen publicada en las historias de ambas cuentas de Instagram.

Esta publicación representa la confirmación de los rumores de romance que circulaban desde hace días.

Se recuerda que Nicki Nicole terminó su noviazgo con Peso Pluma en febrero de 2024 tras ver un video viral en redes sociales del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

"Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", comunicó Nicole en ese momento.

Nicole también estuvo con Trueno, de quien se separó en 2023.