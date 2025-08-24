Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muere tiktoker Malik Taylor tras sufrir un accidente automovilístico

Las autoridades confirmaron a Us Weekly que un SUV Nissan Rogue había caído a unos 20 pies de altura y que el alcohol fue un factor.

Malik Taylor.Foto: Instagram

Santo Domingo, RD

El tiktoker Malik Taylor murió tras sufrir un accidente automovilístico cuando perdió el control de su vehículo y cayó por un pendiente en Concord, Carolina del Norte. Tenía 28 años. 

Las autoridades confirmaron a Us Weekly que un SUV Nissan Rogue había caído a unos 20 pies de altura y que el alcohol fue un factor. 

Según un forense, la muerte del creador de contenido fue causada por "múltiples lesiones contundentes". 

