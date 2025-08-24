Luctuosa
Muere tiktoker Malik Taylor tras sufrir un accidente automovilístico
Las autoridades confirmaron a Us Weekly que un SUV Nissan Rogue había caído a unos 20 pies de altura y que el alcohol fue un factor.
El tiktoker Malik Taylor murió tras sufrir un accidente automovilístico cuando perdió el control de su vehículo y cayó por un pendiente en Concord, Carolina del Norte. Tenía 28 años.
Según un forense, la muerte del creador de contenido fue causada por "múltiples lesiones contundentes".