Encuentran muerto a streamer francés Jean Pormanove en su casa

El streamer francés Raphael Graven, mejor conocido como Jean Pormanove, murió en su casa durante una transmisión en vivo. Tenía 46 años.

Según el periódico francés Le Parisien, la oficina del fiscal de Niza informó de la muerte de un hombre en una habitación alquilada para transmitir en vivo el lunes 18 de agosto, y el compañero streamer de Graven, Owen Cenazandotti, confirmó la identidad de Pormanove en una publicación en Instagram.

Los internautas dijeron que Pormanove aparecía siendo víctima de maltrato por parte de dos hombres en sus últimas imágenes, sin embargo, las autoridades desmintieron que la causa de muerte estuviera vinculada a terceros.

"Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas", afirmó el fiscal Damien Martinelli.

"Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero", afirmó Martinelli.