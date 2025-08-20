Policía confirma que Ariela "La Langosta" fue asesinada a tiros dentro de su vehículo en Nueva York

El Departamento de Policía del Condado de Westchester identificó a la mujer que fue hallada sin vida dentro de su vehículo Mercedes-Benz Clase G negro la mañana del pasado domingo.

Se trata de la modelo, bailarina y popular mesera de Nueva York Ariela Mejía Polanco, conocida en el ambiente nocturno como Ariela "La Langosta", de 33 años, quien murió debido a los impactos de bala que recibió en su cuerpo mientras se conducía por la carretera Cross County del condado de Westchester, Nueva York.

"La investigación preliminar determinó que la mujer probablemente fue objeto de violencia y que su muerte no fue un acto aleatorio", indicaron las autoridades en un comunicado publicado este lunes.

La Unidad de Investigaciones Generales se mantiene investigando el hecho, por lo que advirtió que no se revelarán mayores detalles sobre el caso.

"El homicidio sigue bajo investigación por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. La asistencia ha sido proporcionada por otros organismos policiales locales, estatales y federales durante la investigación continua", informó.

"Debido a esa investigación en curso, no se están revelando detalles adicionales en este momento", concluyó.

Ariela "La Langosta" era conocida por ser empleada de varias discotecas de la ciudad de Nueva York, incluyendo Ikon New York, Mermaids Gentleman's Club y Opus Lounge NYC. También participó en el video musical de la canción "WAPAE" junto a Tekashi 69, a quien consideraba un hermano.

Además del rapero de origen mexicano, otros artistas lamentaron la muerte de Ariela, entre ellos La Insuperable, Cardi B y El Alfa.

De acuerdo con sus historias, Ariela había terminado de trabajar en la discoteca Ikon New York antes de ser ultimada a bordo de su vehículo cuando se dirigía hacia su residencia.