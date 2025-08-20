Influencer Eli Moulton revela que casi muere cuando su bufanda quedó atrapada debajo de un vehículo

La influencer australiana Eli Moulton reveló que casi muere "decapitada" cuando la bufanda de su vestido quedó atrapada debajo de un vehículo durante la inauguración de Glenelg BMW en Australia.

Tras el susto que vivió, la mujer advirtió a través de sus redes sociales sobre los riesgos que implica usar la prenda de vestir.

"Un recordatorio para las damas: ¡Quítense el pañuelo antes de entrar o manejar maquinaria pesada! Casi me muero al enredar el pañuelo debajo del coche camino a casa", escribió en una publicación de Instagram junto a una fotografía donde muestra una quemadura alrededor de su cuello.

Añadió: "Vamos a ponerle un vendaje médico. No se preocupen, amigos. Sigo con el ánimo alto. Prosperando y sobreviviendo".