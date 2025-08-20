Condenan a 12 años de prisión a dos influencers brasileñas por racismos a menores

Las influencers brasileñas Kerollen Vitoria Cunha Ferreira y su hija, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, fueron condenadas a 12 años de prisión por abuso racial.

Las creadoras de contenido, quienes cuentan con más de 13 millones de seguidores en TikTok, también se les ordenó pagar una indemnización de 20 mile reales (unos 3,600 dòlares) a cada una de sus víctimas.

De acuerdo al medio brasileño O Globo, en 2023, Kerollen y Nancy publicaron videos en los que entregaban un plátano y un mono de peluche a dos niños negros, que entonces tenían 9 y 10 años.

El juez Simone de Faria Feraz, responsable de la sentencia, calificó como una “monstruosidad” los actos cometidos por Nancy y Kerollen.

Los influencers no publicaron una "bromita inocente", declaró el juez: "No, los acusados crearon contenido y ridiculizaron a los niños. No importa si, en el momento en que (...) reciben un plátano y (...) un mono de peluche, no eran, en ese momento, repito, perfectamente conscientes del látigo que azotaba sus pequeños cuerpos. No, el delito perdura en el tiempo y adquiere proporciones verdaderamente monstruosas cuando publican, sin piedad ni respeto, sus reacciones inmaduras e inocentes en redes sociales. Enfatizo que el momento en que se consuma el delito es precisamente después de las publicaciones, con su extrema publicidad. Es en ese momento que, tras tomar conciencia de las ofensas, los niños son victimizados".

El día del hecho, las menores iban a comprar pan cuando se les acercaron las influencers. De acuerdo al medio, ellas, que también viven en el barrio, invitaron a las niñas a participar en un video, ofreciéndoles cinco reales o una caja. Una de las niñas, de 10 años, aceptó participar y, durante la grabación, eligió la caja, pensando que era una muñeca. Sin embargo, al abrirla, encontró un mono de peluche. Tras la popularidad del video, la niña comenzó a sufrir acoso escolar.

"En lugar de llamarme por mi nombre, mis compañeros me llamaban 'mono'. Entonces me ponía triste, corría al baño y me quedaba allí llorando", dijo la niña.

Kerollen y Nancy compartieron el contenido en Instagram, TikTok y YouTube.

En otro video con un niño negro Kerollen habla con el niño en una acera y le pregunta si quiere un regalo o 10 reales, el menor elige el regalo, pensando que es un balón de fútbol, pero al darse cuenta de que es un plátano, responde: "¿Eso es todo?", indicó O Globo.