Influencers gastronómicos sufren lesiones tras choque de vehículo mientras comían en un restaurante

Los influencers gastronómicos Nina Santiago (conocida en redes sociales como NinaUnrated) y Patrick Blackwood sufrieron lesiones tras una camioneta SUV chocar contra la ventana del restaurante CuVee's Culinary Creations en Houston, Texas, mientras comían.

Nina y Patrick estaban probando un sándwich como parte del contenido que comparte en línea cuando el vehículo volcó su mesa e hizo volar cristales. Ambos fueron trasladados al hospital. Él mostro un golpe en el pecho y una herida en el muslo y ella tiene un corte en la muñeca.

"Estoy más que agradecido de estar vivo después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio en cuveesculinarycreations en Houston, TX, rompiendo todo mientras iampatrickblackwood y yo grabamos un espectáculo comiendo.", escribió Nina en una publicación de Instagram.

"Nos golpeó directamente a mí en su izquierda, él a mi derecha mientras mordía un delicioso deslizador de salmón. De la nada, pero sobrevivimos", añadió.

Los creadores de contenido están agradecidos de estar vivos ya que el choque pudo haberlo matado, según compartieron con sus seguidores.