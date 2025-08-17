Muere la bailarina dominicana Ariela “la langosta”

Murió en Estados Unidos en circunstancias aún por determinar la bailarina y mesera dominicana Ariela, mejor conocida como “Ariela la langosta”.

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera de Opus Lounge”, publicó la cuenta oficial del restaurante y bar Opus Lounge, Nueva York, lugar donde trabajaba la bailarina.

En la publicación agregaron: “Nos unimos al dolor de su familia en este difícil momento y les expresamos nuestras más sinceras condolencias”.

También se informó que el establecimiento no abrió sus puertas hoy: "Por respeto y en honor a su memoria, Opus Lounge permanecerá cerrado esta noche. Que Dios te tenga en la gloria, querida Ariela".

Ariela era conocida en redes sociales, donde acumulaba más de medio millón de seguidores solo en Instagram.

Asimismo, figuras como Cardi B, La Insuperable, Tekashi, entre otras se pronunciaron en redes sociales por la muerte de Ariela.