luctuosa
Muere pareja de influencers durante accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá
La pareja era conocida por compartir videos en su canal Toyota World Runners (que cuenta con 200 mil suscriptores) donde mostraban cómo sometían una Toyota Chinook de 1976 a la “prueba definitiva” en un terreno difícil, así como sus viajes por carretera y sus extensas modificaciones de automóviles.
Una pareja de influencers que documentaba sus aventuras todoterreno a través de su canal de YouTube murió durante un accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá.
Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes sufrieron un vuelco de su camioneta en el sendero de una montaña a unos 7 mil pies de altura en Purcell Range cerca de Trout Lake en Columbia Británica, Canadá, alrededor de las 6:30 p. m. del 7 de agosto.
La noticia fue confirmada por Kaslo Search and Rescue (SAR), que acudió a la escena para el rescate de las víctimas, una de ellas fue trasladada en helicóptero al hospital pero posteriormente falleció a causa de las heridas.
"Pudimos volar directamente al lugar y hacer todo lo posible para ayudar al miembro sobreviviente de la pareja", dijo Mark Jennings-Bates, gerente de Kaslo Search and Rescue.