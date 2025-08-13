Muere pareja de influencers durante accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá

Una pareja de influencers que documentaba sus aventuras todoterreno a través de su canal de YouTube murió durante un accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá.

Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes sufrieron un vuelco de su camioneta en el sendero de una montaña a unos 7 mil pies de altura en Purcell Range cerca de Trout Lake en Columbia Británica, Canadá, alrededor de las 6:30 p. m. del 7 de agosto.

La pareja era conocida por compartir videos en su canal Toyota World Runners (que cuenta con 200 mil suscriptores) donde mostraban cómo sometían una Toyota Chinook de 1976 a la “prueba definitiva” en un terreno difícil, así como sus viajes por carretera y sus extensas modificaciones de automóviles.

La noticia fue confirmada por Kaslo Search and Rescue (SAR), que acudió a la escena para el rescate de las víctimas, una de ellas fue trasladada en helicóptero al hospital pero posteriormente falleció a causa de las heridas.

"Pudimos volar directamente al lugar y hacer todo lo posible para ayudar al miembro sobreviviente de la pareja", dijo Mark Jennings-Bates, gerente de Kaslo Search and Rescue.