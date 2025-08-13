Mami Kim sale de "La casa de Alofoke", La Gigi estalla en llanto por la decisión de su compañera

Mami Kim no aguantó un minuto más en "La casa de Alofoke". En medio de las conjeturas sobre un posible embarazo, la influencer decidió por voluntad propia salir luego de dos noches en la residencia mediática que se ve en vivo a través de Youtube y que la noche del miércoles llegó a una audiencia de más de 1.2 millones de dispositivos, cifra que se multiplica hasta por tres en rating real.

Al saber de la decisión de Mami Kim, su compañera La Gigi estalló en llanto tratando de convencerla de que se quede.

“No me imaginaba la casa sin ella”, expresó entre sollozos. Y su pesar siguió aun la salida de Mami Kim.

Al conocer que la participante se quería ir, el productor Santiago Matías (Alofoke) propuso que por la influencer saliente entrara otra persona, que anunciará este jueves.

La noche del miércoles también inició una nueva dinámica: parejas esposadas. Los participantes elegidos: Giuseppe con Vlady, Sr. Jiménez con Crucita y La Peki con Craizy Design. Ellos estarán esposados por 12 horas como castigo impuesto por la producción.

La sanción surge tras varias faltas en las dinámicas recientes y busca poner a prueba su paciencia, tolerancia y capacidad de trabajar en equipo.

Los protagonistas de "La casa de Alofoke" son La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Luise y Crusita (Mami Kim acaba de salir).