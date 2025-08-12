"La casa de Alofoke": Inicia el reality de convivencia por el millón de pesos y un Mercedes Benz

Diez participantes, casi todos figuras mediáticas de las redes sociales, comenzaron la noche del lunes, y durante un mes, a convivir en "La Casa de lo Alofoke", que se transmite en vivo por el canal de Youtube de Alofoke.

Los protagonistas: La Peki, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Chef Jiménez, Karola, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita.

En las primeras horas, casi un millón de personas llegó a conectarse en vivo a través de Youtube.

El estreno oficial del reality show fue conducido, oh sorpresa, por el veterano comunicador Michael Miguel Holguín, quien evidenció superó las diferencias personales con el productor de "La casa", Santiago Matías (Alofoke). Ambos mantuvieron un historial de diferencias públicas.

“La Casa de Alofoke” es uno de los proyectos más ambiciosos de entretenimiento en la televisión y plataformas digitales dominicanas.

La producción reúne a figuras públicas de distintos ámbitos bajo un mismo techo, con el objetivo de mostrar su convivencia diaria en tiempo real, mediante transmisiones en vivo y resúmenes televisivos.

El reality, que durará 30 días, reúne a influencers de diferentes países y tendrá un premio monetario de RD$ 1,000,000, más un vehículo Mercedes Benz del año.

Para conseguir estas proezas, los participantes deberán seguir una serie de reglas anunciadas por Santiago Matías, la mente detrás del ambicioso proyecto.