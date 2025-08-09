Muere creadora de contenido para adultos Lina Bina a los 24 años

La creadora de contenido para adultos y modelo de OnlyFans Lina Bina, mejor conocida en redes sociales como Miss John Dough, murió a los 24 años.

Su hermana Moni informó a World Star Hip Hop que la influencer sufrió complicaciones de salud por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

"No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla", confirmó Moni.

Bina, quien acumulaba más de 195 mil seguidores en Instagram y TikTok, compartía imágenes intimas a través de la plataforma de suscripción.

Se desconocen los detalles sobre los servicios fúnebres.

La muerte de Bina pertenece a una serie de pérdidas repentinas dentro de la industria del entretenimiento para adultos, lo que ha desatado un debate sobre la presión que enfrentas estos actores en línea.

A finales del mes de junio, Kylie Page fue encontrada muerta en California a los 28 años en su casa, donde había fentanilo y otros materiales relacionados con drogas.