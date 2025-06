Lo que se sabe de la tiktoker venezolana hallada descuartizada en Perú

El cuerpo de una joven tiktoker venezolana, conocida en redes sociales como China Baby, fue hallado descuartizado dentro de bolsas negras en la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea, ubicada en El Agustino, Perú.

El hallazgo de los restos de la joven se realizó el pasado 9 de junio, pero solo hasta hace unos días sus amigos lograron identificarla como Fabiola Alejandra Caicedo, de 19 años de edad, conocida por sus videos en locales nocturnos de Lima Este.

La joven subió su último video a TikTok el 5 de junio y, dos días después, su prima reportó su desaparición. Luego de que su cuerpo apareció en partes en la planta de tratamiento de Sedapal el 9 de junio, las autoridades confirmaron su identidad gracias a sus tatuajes: una flor de loto entre el pecho y el abdomen; una mariposa; y una frase en inglés tatuada en el brazo: “Love me for who I am” (ámame como soy).

El cuerpo tenía signos de estrangulamiento y fue descuartizado, según fuentes policiales consultadas por medios locales.

Hipótesis sobre la muerte de la joven venezolana alias China Baby

Las primeras hipótesis sugieren que la tiktoker venezolana China Baby fue asesinada y desmembrada en Ate y sus restos fueron arrojados al río Rimac. La corriente habría arrastrado las partes de su cuerpo hasta la planta de tratamiento.

El caso podría estar vinculado a una red de prostitución que opera en la zona, debido a la extrema violencia con la que se perpetró el crimen. Además, en el lugar han sido encontrados cuerpos de otras jóvenes influencers ocultos en maletas de jóvenes.

Otra hipótesis que rodea el crimen de la venezolana está relacionada con su pareja, un hombre que fue asesinado en 2022.

Caicedo, oriunda de Barquisimento, salió del país en 2022, con apenas 16 años de edad, acompañada por su entonces pareja, Mayner Giménez Castillo, un hombre mayor que ella.

Según testimonios de una familiar al medio Latina, la salida fue voluntaria, pero clandestina, cruzando la frontera sin documentos. Ya en Lima, vivieron juntos en un departamento en Huaycán, donde, meses después, él apareció muerto.

Familiares del fallecido señalaron a la venezolana y a un segundo hombre, un supuesto amante venezolano identificado en redes como Guettobroum, como los responsables del crimen de Giménez. Sin embargo, la joven nunca fue investigada formalmente.

Ante esto, la policía estudia la posibilidad de una posible venganza por parte de la familia o entorno cercano de Mayner.

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables de este asesinato.