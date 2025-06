Karol G se pronuncia sobre situación en su país y EEUU: “No sé callarme cuando algo me duele”

“No sé callarme cuando algo me duele”, así se pronunció Karol G sobre lo que suscede en su país Colombia y las redadas del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles.

“Soy colombiana, y mi país está atravesando un momento devastador. Soy Latina, y lo que está pasando con mi comunidad es profundamente doloroso. Ser latino no debería generar rechazo ni miedo. Debería inspirar orgullo y respeto”, expresó la “Bichota” en un escrito en su cuenta de Instagram.

La artista catalogó a los latinos como “bendición” y personas trabajadoras.

Sobre la violencia que se ha desatado en su país expresó: “Ver el sufrimiento y la incertidumbre en Colombia, mi país, me deja sin palabras. A las familias que hoy viven momentos de miedo, de pérdida, de agobio… Estoy con ustedes también”.

Carolina Giraldo Navarro,nombre de pila, aseguró que “estoy con mi gente. Siempre”.

Así como Karol G, otras celebridades se han expresado sobre lo que está sucediendo en con los inmigrantes en Estados Unidos.

Kim Kardashian denunció este las redadas ICE y las catalogó como “inhumanas”.

Kardashian, de 44 años, publicó a la vista de sus más de 350 millones de seguidores en Instagram una historia en la que se hace eco de las protestas en contra de las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en su ciudad natal, que han degenerado en disturbios en los últimos días.

Igualmente, el reconocido actor estadounidense Michael Douglas aseguró que se “avergüenza” de su país y pidió “disculpas” por el “caos mundial” generado por el presidente de EE.UU, Donald Trump.

"Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas. Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN", dijo durante un evento del Festival de Cine de Taormina, en la costa este de Sicilia (sur de Italia).