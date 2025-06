Influencer Etervidos sufre otro asalto en Florida tras ser secuestrado en su casa hace un año y medio

El influencer dominicano Jerry Carmona, mejor conocido como Etervido o "El Líder", relató este miércoles cómo ocurrieron los dos asaltos que ha sufrido en Florida supuestamente por envidia.

Carmona aclaró que la situación que vivió en Miami hace unos días cuando tres hombres lo agredieron físicamente y le robaron sus joyas no guarda relación con el secuestro del que fue víctima dentro de su casa en Orlando, donde esa misma cantidad de personas llegaron armadas para robarle.

En ese sentido, el creador de contenido confesó a través de TikTok que necesita ayuda psicológica luego de ambos acontecimientos, además negó que alguno de sus compañeros de redes sociales o su hermano estén involucrados en los casos que han afectado su salud mental.

"Ha sido envidia, a mí me han envidiado por yo progresar un poquito", explicó tras el último ataque que se produjo cuando unos hombre le faltaron el respeto a su esposa, la cantante veneolana Georgina Romero (Sagcy) en un establecimiento.

"No estoy en problemas, no me he metido con nadie, no le he quitado nada a nadie, los amigos míos que tengo en mi circulo después del secuestro me alejé de mucha gente, no quiero saber de mucha gente, no me interesa la amistad de nadie", continuó.

"Yo nunca he estado en una vaina rara... en nada, en nada", enfatizó.

"Que yo tenga tatuajes, que yo me vea medio gánster, yo soy un palomo y me encanta ser un palomo, yo no quiero ser tigre, los tigres que sean otros, yo no quiero ser nada de eso, no me interesa", recalcó.