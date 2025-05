Una mujer pierde 15 mil dólares tras ser engañada por un falso George Clooney creado con IA

Una mujer argentina denunció haber sido engañada a través de Facebook por un falso George Clooney creado con IA.

Durante una entrevista en el programa "Lape Club Social: Informativo", del canal América, la víctima contó que encontró el perfil verificado con el nombre del actor de Hollywood y estuvieron hablando todos los días por un mes y medio.

La damnificada confesó que perdió aproximadamente 15 mil dólares en transacciones para unirse como socia al club de fans de Clooney, para activar su membresía y convertirse en socia, además de donar a una fundación, inversión que sería retribuida con un empleo. El estafador alegaba que se estaba divorciando y sus cuentas estaban bloqueadas para que la esposa no se enterara.

"Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta", contó.

"No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación. Verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares", afirmó.

Cuando se dio cuenta de la estafa, la mujer recurrió al FBI para poner la denuncia.