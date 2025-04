Hailey Marie, enfermera influencer que luchó por años contra la infertilidad, murió tras dar a luz

La enfermera influencer Hailey Marie, quien luchó contra la infertilidad y soñaba con ser madre, murió a causa de un paro cardíaco provocado por una embolia de líquido amniótico tras dar a luz por cesárea a su primer hijo, a quien nombró Crew.

Ella y su esposo, Matthew, se sometieron al procedimiento de fecundación in vitro (FIV) para cumplir el sueño de ambos de tener un bebé.

"La fuerza de Hailey no tenía igual. Las palabras no pueden describir lo mucho que queríamos ser padres. Después de años de luchas de infertilidad y un largo y desafiante proceso de fertilización in vitro, estábamos encantados de estar esperando a Crew", declaró.

"Hailey enfrentó cada obstáculo con tanto coraje y amor, aunque su cuerpo pasó por tanto, nunca vaciló. Nunca olvidaré el momento en que me rompí, disculpándome por el precio que el proceso le cobraría", sentenció.

Matthew, quien fue su pareja por 13 años, dio a conocer la triste noticia el pasado 1 de abril a través de su cuenta de Instagram, donde mostró el difícil camino que atravesaron durante el proceso de reproducción asistida.

"Quería tanto ser mamá", declaró Matthew en el canal mientras sostenía entre sus brazos al recién nacido.